Biobasierte PLA-Folie für frische Kräuter und Schnittblumen

Südpack Planova

Ob frische Schnittblumen, Topfkräuter oder geschnittene Kräuter: Gartenbauprodukte müssen am Verkaufsort sowohl gut geschützt als auch ansprechend präsentiert werden. Mit Planova bietet Südpack eine biobasierte und biologisch abbaubare Folienlösung aus PLA. Die Folie ist hochtransparent, atmungsaktiv und formstabil. Sie eignet sich insbesondere für die Herstellung konisch zulaufender Verpackungen, sogenannter konischer Manschetten.

Laut Prognosen von Kings Research soll der weltweite Markt für Schnittblumenverpackungen innerhalb der kommenden sechs Jahre von derzeit rund 6 Mrd. US-Dollar auf mehr als 8,5 Mrd. US-Dollar wachsen. In Deutschland werden bereits mehr als zwei Drittel aller Schnittblumen als vorverpackte Sträuße verkauft – vor allem über den Lebensmitteleinzelhandel, Gartencenter und Tankstellen. Ähnlich schnell wächst der globale Markt für frische Topf- und Schnittkräuter. Auch hier dominieren Lebensmitteleinzelhandel und Gartencenter den Absatz.

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Veränderte Anforderungen im Handel

Einschränkungen beim Einsatz konventioneller Kunststofffolien, die stetig wachsende Menge an Verpackungsabfällen und der zunehmende Fokus auf umweltverträglichere Verpackungslösungen führen jedoch zu einem Umdenken in der Branche. Gefragt sind zunehmend Lösungen, die den ab 2030 geltenden Anforderungen der europäischen Verpackungsverordnung PPWR entsprechen können.

Biobasiert, leistungsfähig und ressourceneffizient

Mit den PLA-basierten Planova-Folien bietet Südpack eine Produktlinie an, die ökologische Eigenschaften mit hoher Leistungsfähigkeit verbinden soll. Das biobasierte Material wird aus nachwachsenden Rohstoffen wie Zuckerrohr oder Maisstärke hergestellt und kann dazu beitragen, den Einsatz fossiler Ressourcen zu verringern. Über den gesamten Lebenszyklus betrachtet, können biobasierte Kunststoffe laut Hersteller damit einen Beitrag zu einer ressourceneffizienteren Materialwahl leisten. PLA ist zudem unter industriellen Bedingungen kompostierbar.

Schutz, Präsentation und Frischhaltung

Trotz ihrer geringen Dicke bietet die Planova-Folie nach Angaben von Südpack eine hohe Formstabilität. Dadurch schützt sie frische Produkte bei der Handhabung und beim Transport. Empfindliche Blüten, Stiele und Kräuter werden vor Bruch und Beschädigungen bewahrt. Gleichzeitig ermöglichen die hohe Transparenz und der starke Glanz einen freien Blick auf das Produkt und heben dessen Frische, Qualität und Farbe hervor. Die Verpackung eignet sich damit beispielsweise für hochwertige Blumensträuße und Bio-Kräuter in Supermärkten, Gartencentern und Blumenfachgeschäften.

Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus den Materialeigenschaften von PLA: Aufgrund ihrer Molekülstruktur sind Planova-Folien gasdurchlässig und benötigen im Gegensatz zu vielen anderen Kunststofffolien keine Mikroperforation. Feuchtigkeit kann entweichen und Luft zirkulieren. Dies soll Fäulnis vorbeugen und empfindliche Produkte länger frisch halten. Anders als Papier weicht das Material weder in einem Wassereimer noch beim Gießen auf. Schutzfunktion und Erscheinungsbild bleiben dadurch erhalten.

Planova-Folien sind in Dicken von 15 bis 100 μm und Breiten von 200 bis 2.300 mm erhältlich. Für konische Manschetten im Gartenbau und in der Floristik steht unter anderem eine 25 μm starke Folie zur Verfügung, die laut Hersteller trotz ihrer geringen Dicke eine hohe Formstabilität bietet. Die Folien lassen sich außerdem bedrucken und können unter anderem für Markenauftritte, Sortenkennzeichnungen und Verbraucherinformationen individuell gestaltet werden.