Die nächste Entwicklungsstufe flexibler Papierverpackungen

Sacchitals erste globale Installation der Truepress PAC 520P

Sacchital, mit Sitz in Mailand/Italien, ist das erste Unternehmen weltweit, das die SCREEN Truepress PAC 520P installiert hat, und markiert damit einen bedeutenden Fortschritt in der industriellen Produktion digital bedruckter, papierbasierter Verpackungen. Dieser Meilenstein unterstreicht Sacchitals konsequentes Engagement für den Einsatz fortschrittlicher Digitaldrucktechnologien, die gezielt auf sich wandelnde Marktanforderungen, regulatorische Rahmenbedingungen und steigende Nachhaltigkeitsansprüche reagieren.

Speziell für Anwendungen im Bereich flexibler Papierverpackungen entwickelt, führt die Truepress PAC 520P eine neue Digitaldrucklösung ein, die hochwertige Druckproduktion ermöglicht und zugleich nachhaltigere Verpackungsstrategien unterstützt. Durch die Kombination digitaler Inkjet-Technologie mit papierbasierten Substraten eröffnet diese Technologie neue Perspektiven für Verarbeiter, die ihre Umweltbelastung reduzieren und gleichzeitig Konsistenz, Produktivität und Agilität kontinuierlich steigern möchten.

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Seit der Installation hat die Maschine bereits die operativen Fähigkeiten von Sacchital deutlich gestärkt, die Vielseitigkeit und Produktionsagilität erhöht und eine kosteneffizientere Fertigung über ein breiteres Anwendungsspektrum hinweg ermöglicht. Gleichzeitig unterstützt sie die übergeordneten Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens und positioniert Sacchital an der Spitze des Übergangs hin zu digital bedruckten, flexiblen Papierverpackungslösungen.

Die nächste Phase des Flexpack-Marktes

Der Markt für flexible Verpackungen befindet sich in einer Phase beschleunigten Wandels, angetrieben durch veränderte Markenstrategien, sich wandelnde Verbrauchererwartungen und zunehmenden regulatorischen Druck. Markenartikler verlangen von ihren Verpackungspartnern ein deutlich höheres Maß an Agilität: eine größere Variantenvielfalt, kürzere Produktlebenszyklen und schnellere Reaktionszeiten entwickeln sich zunehmend vom Ausnahmefall zur neuen Norm. Gleichzeitig haben sich Nachhaltigkeitsanforderungen von eher aspirativen Zielsetzungen hin zu konkreten Erwartungen verschoben – gefragt sind Verpackungslösungen, die tatsächlich recyclingfähig sind und langfristige Umweltziele unterstützen.

Parallel dazu gewinnt Papier innerhalb flexibler Verpackungslösungen zunehmend an Bedeutung. Verbraucher werden umweltbewusster und betrachten Papier verstärkt als vertrautes, verantwortungsvolles und leicht recycelbares Substrat. Regulatorische Entwicklungen beschleunigen diesen Wandel zusätzlich: Nationale Initiativen wie das französische AGEC-Gesetz, das Einwegkunststoffe einschränkt, sowie anstehende Änderungen der EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) zwingen Markenartikler dazu, ihre Materialstrategien neu zu bewerten und die Einführung recyclingfähiger, faserbasierter Verpackungsformate zu beschleunigen.

In diesem dynamischen Umfeld wird Papier zunehmend als glaubwürdiges und verantwortungsvolles Substrat wahrgenommen, das sowohl den Erwartungen der Verbraucher als auch den regulatorischen Zielsetzungen entspricht.

Sacchital: Marktsignale in nachhaltiges Wachstum übersetzen

Sacchital ist ein italienisches Industrieunternehmen mit einer langjährigen Tradition im Bereich flexibler Verpackungen und bedient ein breites Spektrum an Branchen, darunter Lebensmittel, Kosmetik und Pharma. Das Unternehmen ist bekannt für seinen konsequenten Fokus auf Innovation und verantwortungsbewusste Produktion.

Vor dem Hintergrund dieser Marktentwicklungen erkannte Sacchital die Chance, sein Produktportfolio sowie seine Druckkompetenzen gezielt durch digital bedruckte, papierbasierte flexible Verpackungsformate zu erweitern. Während Flexo- und Tiefdruck weiterhin essenziell für klassische Anwendungen mit hohen Auflagen bleiben, erfordert die wachsende Nachfrage nach kürzeren Lieferzeiten eine ergänzende Technologie, die Flexibilität und Agilität bietet und gleichzeitig die Umweltbelastung reduziert.

Mit diesem Ziel verfolgte das Unternehmen über mehrere Jahre hinweg intensiv die Entwicklungen im Bereich des Digitaldrucks und erkannte dessen Potenzial, den steigenden Anforderungen an Flexibilität, Effizienz und Nachhaltigkeit im Flexpack-Sektor gerecht zu werden. Trotz sichtbarer Fortschritte innerhalb der Branche erfüllte jedoch keine verfügbare Lösung die spezifischen Anforderungen für eine skalierbare Produktion papierbasierter Verpackungen.

Das Management von Sacchital definierte daher drei zentrale Kriterien für eine tragfähige digitale Lösung: eine für anspruchsvolle Verpackungsumgebungen geeignete Produktivität, nachhaltige wasserbasierte Farben mit Zertifizierung für Lebensmittelanwendungen sowie eine Druckqualität und Farbwiedergabe auf dem Niveau der Markenartikler. Die Inkjet-Technologie von SCREEN erwies sich als die einzige Lösung, die alle drei Anforderungen erfüllte.

Wachstumspotenziale für Verarbeiter mit der Truepress PAC 520P

Die Ergebnisse umfangreicher Tests unter anspruchsvollen Produktionsbedingungen bestätigten, dass die Truepress PAC 520P Produktionsgeschwindigkeiten von bis zu 80 Metern pro Minute mit lebensmittelkonformen, wasserbasierten Tinten erreicht und dabei eine konsistente Druckqualität liefert, die den hohen Anforderungen papierbasierter Verpackungsanwendungen gerecht wird.

Gleichzeitig markiert die Kombination aus einem über viele Jahre hinweg entwickelten, robusten Maschinenkonzept und modernen technologischen Entwicklungen einen klaren Wendepunkt. Mit dieser ersten Installation und den bereits im Handel verfügbaren digital bedruckten Papierverpackungen eröffnet die neue Lösung das Potenzial, papierbasierte Verpackungen durch die Flexibiltät des Digitaldrucks in neue Märkte und Anwendungen zu überführen.

Der digitale Ansatz für flexible Verpackungen

Bei der Entwicklung der Truepress PAC 520P verfolgte SCREEN das Ziel, die Vorteile des digitalen Inkjetdrucks gezielt auf flexible Papierverpackungen zu übertragen und Markenartiklern einen praxisnahen Weg zu mehr Agilität, Flexibilität sowie messbaren Fortschritten bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu eröffnen.

Mit Durchlaufzeiten von nur 48 Stunden entwickeln sich schnelle Reaktions- und Lieferzeiten zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Die Digitaldruckmaschine ermöglicht Designänderungen in späten Produktionsphasen, ohne bestehende Produktionspläne zu beeinträchtigen. Auftragsdaten werden digital archiviert, was Wiederholaufträge vereinfacht und eine schnelle Farbreproduktion anhand bereits validierter Daten erlaubt. Diese Kombination aus Geschwindigkeit und Konsistenz stärkt Sacchitals Rolle als reaktionsschneller Partner für Markenartikler in dynamischen Märkten.

Neue Designs, Anwendungen und Interaktionen durch Verpackung

Über die reine Effizienzsteigerung hinaus eröffnet der Digitaldruck völlig neue Möglichkeiten in der Verpackungsgestaltung.

Der variable Datendruck verwandelt Verpackungen in einen direkten Kommunikationskanal. Zielgerichtete Botschaften, QR-Codes sowie die Integration in umfassende Medien- und Marketingkampagnen ermöglichen es Marken, Verpackungen mit digitalen Touchpoints zu verknüpfen und die Interaktion über das Regal hinaus zu verlängern. Diese Fähigkeit unterstützt personalisierte Kundenansprache bei gleichzeitig hoher Produktionseffizienz.

Die digitale Flexibilität erlaubt zudem eine stärkere Ausrichtung von Verpackungen an den Interessen und Verhaltensweisen der Zielgruppen. Designs können an aktuelle Online- und Socialmedia-Trends angepasst, limitierte oder saisonale Editionen realisiert und Layouts gezielt auf spezifische demografische Gruppen zugeschnitten werden – etwa nach Altersgruppen, Lebensstilen oder beruflichen Segmenten. Regionalisierung und Mikrosegmentierung erweitern diese Möglichkeiten zusätzlich, indem Farbgebung, Bildsprache oder Symbolik an lokale Präferenzen, kulturelle Referenzen und regionale Trends angepasst werden können, ohne die Produktionskomplexität zu erhöhen.

Nachhaltigkeit durch digital bedruckte flexible Papierverpackungen vorantreiben

Die Truepress PAC 520P wurde gezielt für eine Vielzahl papierbasierter flexibler Verpackungssubstrate entwickelt und trägt damit der rasanten Entwicklung von Papier als tragfähige Alternative zu traditionellen Materialien Rechnung. Die Maschine ist mit neuen Generationen von Verpackungspapieren kompatibel und wurde parallel zu deren Entwicklung optimiert.

Diese Leistungsfähigkeit wird ohne Einbußen bei der Produktivität erreicht. Mit Betriebsgeschwindigkeiten von bis zu 80 Metern pro Minute unterstützt die Anlage stabile Produktionsprozesse mit hohem Durchsatz und vermeidet Bahnabrisse, Passerdifferenzen oder ungeplante Stillstände. Dadurch wird der Einsatz von Papier als nachhaltigeres Substrat ermöglicht, ohne Kompromisse bei Druckqualität, Prozessstabilität oder Produktschutz einzugehen.

Über die reine Materialwahl hinaus sind substanzielle Nachhaltigkeitsgewinne jedoch nur erreichbar, wenn auch die Produktionsmodelle selbst flexibler, reaktionsschneller und effizienter werden. Der Digitaldruck verändert die operative Logik der Verpackungsproduktion grundlegend – weg von volumengetriebener Fertigung hin zu bedarfsorientierter Produktion. Die SCREEN Truepress PAC 520P ermöglicht es Verarbeitern, mit Markenartiklern einen neuen Dialog zu führen: gedruckt wird nur das, was tatsächlich benötigt wird – genau dann, wenn es benötigt wird.

Die Print-on-Demand-Fähigkeit eliminiert den Bedarf an Druckplatten oder Zylindern und reduziert damit unmittelbar materialbedingte Abfälle bei Rüst- und Umstellprozessen. Verkürzte Durchlaufzeiten – Lieferungen sind bereits innerhalb von 48 Stunden möglich statt erst nach mehreren Wochen – helfen Markenartiklern, Überproduktion zu vermeiden und Lagerbestände zu reduzieren. Dies führt zu geringerem Lagerbedarf, weniger Abschreibungen und reduzierten Logistikkosten. Gleichzeitig sinkt die Umweltbelastung durch weniger Materialabfall, reduzierte CO₂-Emissionen infolge beschleunigter Transporte oder Teillieferungen sowie einen geringeren Energiebedarf für klimatisierte Lagerhaltung.

Der Faktor Mensch – Generation Z und Digitaldrucktechnologie

Neben Technologie und Materialien stellt der Mensch eine zentrale Dimension für die Zukunft der flexiblen Verpackungsproduktion dar. Der Arbeitsmarkt in der Druckindustrie befindet sich im strukturellen Wandel: Jüngere Generationen orientieren sich verstärkt in Richtung digitaler, softwarebasierter und IT-getriebener Berufsfelder, während gleichzeitig die Verfügbarkeit erfahrener Fachkräfte im analogen Druck kontinuierlich abnimmt.

In diesem Kontext entspricht die digitale Inkjet-Technologie den Erwartungen und Arbeitsweisen der nachrückenden Generationen. Bediener, die in digitalen Umgebungen aufgewachsen sind, zeichnen sich durch Neugier, Anpassungsfähigkeit und eine hohe Affinität zu softwaregestützten Systemen aus.

Die Truepress PAC 520P knüpft gezielt an diese Stärken an. Ihre Bedienung ist intuitiv und leicht zugänglich, sodass neue Anwender vorhandene digitale Kompetenzen nutzen können, anstatt komplexe manuelle Einstellungen klassischer Druckmaschinen von Grund auf erlernen zu müssen. Sämtliche Druckprozesse werden über die proprietäre Workflow-Management-Software EQUIOS von SCREEN gesteuert, die über eine zentrale, touchbasierte grafische Benutzeroberfläche verfügt und die Komplexität deutlich reduziert.

Die nächste Entwicklungsstufe flexibler Verpackungen gestalten

Die Installation der Truepress PAC 520P markiert einen wichtigen Fortschritt für digital bedruckte flexible Papierverpackungen. Ihre Bedeutung geht jedoch weit über die erfolgreiche Implementierung einer neuen Inkjet-Druckmaschine hinaus. Um das volle Potenzial dieser Technologie auszuschöpfen, erkannte SCREEN, dass mehr erforderlich ist als ein früher Anwender. Benötigt wurde ein Verarbeiter mit der Vision, über unmittelbare Anwendungen hinauszudenken, mit der operativen Disziplin, die Technologie unter realen Produktionsbedingungen zu validieren, und mit der Bereitschaft, eng zusammenzuarbeiten, um die Anwendung des digitalen Inkjetdrucks im flexiblen Verpackungsbereich im industriellen Maßstab weiterzuentwickeln.

Erstveröffentlichung des Artikels in der Mai-Ausgabe der Fachzeitschrift “VerpackungsDruck & Converting 3-2026” im Special “Digital Printing today”.