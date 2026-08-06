Ulrik Fauhlér übernimmt Vorsitz bei Sweflex

Mitgründer leitet schwedischen Flexodruckverband

Ulrik Fauhlér ist zum neuen Vorsitzenden von Sweflex gewählt worden. Der Mitgründer des schwedischen Verbands folgt auf Göran Dahl und Leif Backman.

Fauhlér gehörte 1995 zu den Gründern von Sweflex und engagiert sich seit vielen Jahren in der Organisation. Der Verband befasst sich mit Flexodruck und Verpackungsentwicklung. Er steht Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Institutionen sowie Fachleuten aus der Verpackungsbranche offen und fördert den Wissensaustausch und die Vernetzung innerhalb der Branche.

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Zusammenarbeit auf europäischer Ebene

Seit 2018 ist Sweflex Mitglied von FTA Europe. Der 2015 gegründete europäische Dachverband vertritt die gemeinsamen Interessen der Flexodruckindustrie. Seine Mitglieder sind nationale Flexodruckverbände. FTA Europe mit Sitz in Brüssel unterstützt den fachlichen Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsorganisationen und vertritt die Branche gegenüber den EU-Institutionen.

FTA Europe dankte Göran Dahl und Leif Backman für ihre langjährige Arbeit sowie ihre Beiträge zur Entwicklung von Sweflex und der europäischen Flexodruckbranche.

Auf die Zusammenarbeit innerhalb der nordischen Flexodruckindustrie verwies zuletzt auch ein Seminar von Sweflex. Dabei kamen Mitglieder des schwedischen Verbands und Vertreter des Danish Flexo Forum (DFF) zusammen. Im Mittelpunkt standen der fachliche Austausch, die Vernetzung und die länderübergreifende Zusammenarbeit.

FTA Europe kündigte an, die Kooperation mit Sweflex fortzusetzen und die Weiterentwicklung des Flexodrucks in Europa gemeinsam mit dem Verband zu unterstützen.

Über FTA Europe

FTA Europe wurde 2015 gegründet und vertritt die gemeinsamen Interessen der europäischen Flexodruckindustrie. Mitglieder sind nationale Flexodruckverbände. Der in Brüssel ansässige Dachverband fördert den fachlichen Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsorganisationen und vertritt die Branche gegenüber den EU-Institutionen

Über Sweflex

Sweflex ist der schwedische Fachverband für Flexodruck und Verpackungsentwicklung. Er wurde 1995 gegründet und steht Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Institutionen sowie Fachleuten aus der Verpackungsbranche offen. Der Verband fördert den Wissensaustausch und die Vernetzung innerhalb der Branche. Seit 2018 gehört Sweflex der FTA Europe an.