Kari Salminen folgt auf Leif Frilund

Führungswechsel bei Walki

Kari Salminen übernimmt zum 1. Januar 2027 die Position des Präsidenten und CEO der Walki Gruppe. Er folgt auf Leif Frilund, der nach 19 Jahren an der Unternehmensspitze Ende 2026 in den Ruhestand tritt. Die Leitung des Geschäftsbereichs Packaging Materials übernimmt bereits zum 1. Oktober 2026 Timo Saahko.

Salminen ist derzeit stellvertretender CEO und Executive Vice President des Geschäftsbereichs Packaging Materials. Im vierten Quartal 2026 wird er gemeinsam mit Frilund die Übergabe der Unternehmensführung vorbereiten.

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Frilund verweist anlässlich seines bevorstehenden Ruhestands auf den Wandel von Walki: Das Unternehmen habe sich von einem Hersteller industrieller Standardverpackungen zu einem Anbieter von Verpackungs- und Materiallösungen unter anderem für Lebensmittelmarken und Einzelhändler entwickelt. „Nach vielen bereichernden Jahren habe ich entschieden, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, die Führung von Walki an eine neue Generation zu übergeben“, sagt Frilund.

Salminen sieht trotz bestehender Herausforderungen eine Grundlage für weiteres Wachstum. Er erwartet, dass sich verbessernde Marktbedingungen die Entwicklung des Unternehmens im weiteren Verlauf des Jahres 2026 und im Jahr 2027 unterstützen werden.

Saahko kehrt zu Walki zurück

Timo Saahko wechselt von Mölnlycke Health Care Oy zu Walki. Dort war er in den vergangenen zehn Jahren als Geschäftsführer tätig. Zuvor hatte er bereits verschiedene Positionen bei Walki in Deutschland, Großbritannien, China, Finnland und Polen inne.

Als Executive Vice President übernimmt Saahko von Salminen die Verantwortung für Packaging Materials. Seine Erfahrungen bei Mölnlycke betreffen unter anderem Führung, kontinuierliche Verbesserung und den Aufbau von Wettbewerbsfähigkeit. „Ich freue mich darauf, diese Erfahrungen bei Walki einzubringen und gemeinsam daran zu arbeiten, Strategie in Ergebnisse umzusetzen“, sagt Saahko.