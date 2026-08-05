Macht die Lasermarkierung konventionelle Druckverfahren überflüssig?

Flexible Verpackungen

Mondi hat ein Verpackungskonzept für E-Commerce- und Bag-in-Box-Anwendungen entwickelt, bei dem die Kennzeichnung flexibler Verpackungen während der Verarbeitung per Laser erfolgt. Die Lösung kombiniert einen Wellpappen-Außenkarton mit einer recyclingfähigen Innenverpackung und wurde mit dem Deutschen Verpackungspreis 2026 ausgezeichnet.

Bei dem Konzept werden Druckmotive direkt während der Verarbeitung auf die flexible Verpackung aufgebracht. Druckformen, wie sie bei konventionellen Druckverfahren erforderlich sind, entfallen. Motive lassen sich dadurch laut Mondi kurzfristiger aktualisieren und stärker personalisieren. Das soll insbesondere die Einführung neuer Produkte und Verpackungsdesigns erleichtern.

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Für unterschiedliche Beutelformate geeignet

Die Lasermarkierung lässt sich nach Angaben des Unternehmens auf verschiedene flexible Verpackungsformate übertragen. Dazu zählen Rollenware, vorgefertigte Standbodenbeutel sowie größere Beutelformate.

Das Konzept soll recyclinggerechte Verpackungsgestaltungen durch vereinfachte Materialstrukturen und weniger dekorative Elemente unterstützen. Abhängig von der Anwendung könnten zudem biobasierte Rohstoffe oder Post-Consumer-Rezyklate eingesetzt werden.

Ein internes Product Impact Assessment von Mondi weist nach Unternehmensangaben für einen biobasierten, lasermarkierten Standbodenbeutel CO₂-Einsparungen gegenüber einem bedruckten und laminierten Standbodenbeutel aus fossilen Rohstoffen aus. Konkrete Werte nennt Mondi in der Mitteilung nicht.

Änderungen ohne neue Druckformen

Durch den Verzicht auf Druckformen sollen sich Vorlaufzeiten verkürzen und Änderungen am Druckbild schneller umsetzen lassen. Mondi verbindet dafür seine Bereiche Wellpappe und flexible Verpackungen und bietet die Bestandteile der Bag-in-Box-Lösung aus einer Hand an.

„Kunden stehen unter zunehmendem Druck, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig immer komplexere Produktportfolios sowie sich wandelnde Verbraucheranforderungen zu bewältigen. Dieses Konzept fördert die Kreislaufwirtschaft durch den Einsatz biobasierter Materialien und eine größere Flexibilität bei der Druckgestaltung in einer einzigen Lösung und hilft Marken dabei, schneller auf Marktanforderungen zu reagieren und gleichzeitig ihre Kreislaufwirtschaftsziele voranzutreiben“, sagt Jens Kösters, Manager Technical Service, F&E und Innovation bei Mondi Consumer Flexibles.

Gemeinsam mit Kunden und Partnern arbeitet Mondi derzeit an einer breiteren kommerziellen Umsetzung. Als mögliche Einsatzfelder nennt das Unternehmen Verpackungen für Tiernahrung, Haushalts- und Körperpflegeprodukte sowie den E-Commerce.

Das Verpackungskonzept erhielt den Deutschen Verpackungspreis 2026 in der Kategorie „Nachhaltigkeit“.