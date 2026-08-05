XSYS entwickelt Adapter für spezifische Druckmaschinen

Neue Core-X-Familie umfasst zwei Produktreihen

XSYS bringt mit der rotec Core X eine neue Familie von Carbonfaser-Adaptern für den Flexodruck auf den Markt. Grundlage der Entwicklung waren Tests mit mehr als 40 Prototypen bei Druckmaschinenherstellern und Anwendern. Die Adapter sollen gezielt auf die dynamischen Eigenschaften unterschiedlicher Maschinenplattformen abgestimmt werden.

Nach Angaben von XSYS haben die Untersuchungen gezeigt, dass die Leistungsfähigkeit eines Adapters wesentlich von der jeweiligen Druckmaschine beeinflusst wird. Dazu zählen insbesondere das Schwingungsverhalten, die mechanischen Eigenschaften und die Betriebsbedingungen. Das Unternehmen entwickelte deshalb ein zweistufiges Produktkonzept mit den Baureihen Core X Ultra und Core X Pro.

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Varianten für ausgewählte Maschinenplattformen

Die rotec Core X Ultra Serie umfasst mehrere Versionen für ausgewählte Druckmaschinenplattformen. Architektur und innerer Aufbau der Carbonfaser-Adapter wurden jeweils auf das Steifigkeits- und Flexibilitätsverhalten der betreffenden Maschine ausgelegt.

Laut XSYS ermöglicht die Konstruktion zudem eine geringere Druckbeistellung. Dadurch könne sich die Lebensdauer der Flexodruckplatten um bis zu 10 Prozent verlängern. Gleichzeitig soll die angepasste Auslegung die Prozessstabilität unterstützen.

Der rotec Core X Pro ist ein als plattformübergreifend erhältlicher Hochleistungsadapter konzipiert. Er kombiniert eine Carbonfaserkonstruktion mit einer integrierten Technologie zur Verringerung von Schwingungen. XSYS positioniert ihn als Lösung für Flexodruckereien, die Druckstabilität und eine Reduzierung von Bounce-Effekten über unterschiedliche Maschinenplattformen hinweg anstreben.

Erprobung mit Druckmaschinenherstellern

Ein wesentlicher Teil des Entwicklungsprogramms bestand aus Tests bei OEM-Partnern. Gemeinsam mit SOMA identifizierte XSYS eine speziell auf Maschinen dieses Herstellers abgestimmte Ultra-Version.

„Die Zusammenarbeit mit XSYS hat gezeigt, welchen Wert es hat, die Entwicklung von Adaptern direkt auf der Druckmaschine zu validieren“, sagt Lukas Skalický, R&D Manager bei SOMA. „Dieser Ansatz führte zur Identifizierung einer SOMA-spezifischen Version des rotec Core X Ultra Adapters, die eine hohe Druckqualität liefert und das Leistungspotenzial der SOMA-Flexodruckmaschinen weiter ausschöpft.“

Bei Comexi wurde der Core X Pro für unterschiedliche Anwendungen geprüft. „Der Core X Pro Adapter hat uns besonders überzeugt“, sagt Carles Rodríguez i Nieto, BU Director Flexographic Printing bei Comexi. „Er bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Druckqualität, Bounce-Reduzierung und Wirtschaftlichkeit und ist damit eine praxisgerechte Lösung für viele Comexi-Kunden.“

XSYS will die Core-X-Plattform gemeinsam mit weiteren Druckmaschinenherstellern weiterentwickeln. Dabei soll das Verhalten der Adapter auf zusätzlichen Maschinenarchitekturen untersucht und das Angebot an druckmaschinenspezifischen Ausführungen erweitert werden.

„Unser Ziel während des gesamten Projekts war es, das Zusammenspiel zwischen Adapterkonstruktion und Maschinendynamik besser zu verstehen“, erklärt Andreas Koch, General Manager Sleeves & Adapters bei XSYS. „Mit der Core-X-Plattform können Flexodruckereien gezielter die Adaptertechnologie auswählen, die am besten zu ihrer Produktionsumgebung und ihren Leistungsanforderungen passt.“

Die neue Adapterfamilie ist über XSYS und das weltweite Vertriebsnetz des Unternehmens erhältlich. XSYS mit Hauptsitz in Willstätt bietet unter anderem Druckplatten, Sleeves, Adapter, Plattenverarbeitungs- und Bebilderungssysteme sowie Workflowsoftware und Dienstleistungen für den Flexo- und Buchdruck an. Das Unternehmen betreibt Produktionsstandorte in Europa und den USA.