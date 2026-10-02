Verpackungsdruck & Converting
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Spezialbeschichtungen für flexible Materialien

Henkel schließt Übernahme von Stahl ab

von Ansgar Wessendorf,
Henkel schließt Übernahme von Stahl ab
Mit der Übernahme von Stahl erweitert Henkel sein Portfolio um Spezialbeschichtungen, darunter Hochleistungsbeschichtungen für faserbasierte Verpackungen (Quelle: Henkel)

Henkel hat die Übernahme der niederländischen Stahl Group abgeschlossen. Der Anbieter von Spezialbeschichtungen für flexible Materialien gehört seit dem 1. Oktober 2026 vollständig zum Konzern. Alle Abschlussbedingungen, einschließlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, sind erfüllt.

Mit der Übernahme erweitert Henkel das Portfolio seines Unternehmensbereichs Adhesive Technologies um Spezialbeschichtungen. Für die Verpackungsbranche bietet Stahl Hochleistungsbeschichtungen für Papierverpackungen an. Zum weiteren Portfolio zählen Lederfinish- und Performance-Beschichtungen. Das Unternehmen beliefert neben dem Verpackungsmarkt auch die Bereiche Mobilität, Mode und Lifestyle sowie Luxusgüter.

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Stahl beschäftigt rund 1.800 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen bereinigten Umsatz von rund 725 Millionen Euro. Nach Angaben von Henkel ist das Geschäftsmodell durch kundenspezifische Lösungen, einen hohen Serviceanteil und einen geringen Kapitalbedarf geprägt.

Henkel will die Beschichtungskompetenz von Stahl mit seinen Klebstofftechnologien verbinden und damit das Angebot für bestehende und neue Absatzmärkte ausbauen. Mit Stahl, ATP Adhesive Systems und Wetherby Laroc hat der Konzern in diesem Jahr drei Übernahmen im Unternehmensbereich Adhesive Technologies abgeschlossen. Diese erhöhen nach Unternehmensangaben den Gesamtumsatz des Industriegeschäfts um rund eine Milliarde Euro.

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