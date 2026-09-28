Papier und Monomaterial für unterschiedliche Verpackungsaufgaben

Flexible Verpackungen

Der Verpackungs- und Papierhersteller stellt vier Lösungen für Tiernahrung, Industrieprodukte, verpackte Waren und den Onlinehandel vor. Das Portfolio umfasst flexible Verpackungen sowie papierbasierte Alternativen mit unterschiedlichen Schutz- und Verarbeitungseigenschaften.

Der vorgefertigte re/cycle FlexiBag ist eine flexible Monomaterialverpackung für trockenes Tierfutter. Nach Angaben von Mondi soll ihre Barriere das Produkt frisch halten. Für industrielle Anwendungen bietet das Unternehmen geklebte Valve Bags an, etwa für Baustoffe und Lebensmittelzutaten. Zu den Ausführungen zählen Säcke ohne Folie sowie Varianten mit einem Innenpatch, der das Austreten feiner Partikel reduzieren soll. Hinzu kommen Funktionen zum Verschließen und Öffnen.

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re/cycle FunctionalBarrier Paper verbindet laut Mondi Barriereeigenschaften und Heißsiegelfähigkeit in einer papierbasierten Struktur. Das Material ist für Anwendungen vorgesehen, bei denen eine recyclingfähige Papierverpackung angestrebt wird. Für den Versand im Onlinehandel bietet Mondi außerdem den papierbasierten MailerBAG an. Er soll Waren beim Transport schützen und eine effiziente Abwicklung ermöglichen.

Porträt

Mondi beschäftigt nach eigenen Angaben rund 24.000 Menschen in mehr als 30 Ländern. Der Konzern deckt mit seinen Geschäftsbereichen mehrere Stufen der Wertschöpfungskette für Papier und Verpackungen ab und beliefert industrielle sowie verbrauchernahe Märkte. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Mondi einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 1,0 Milliarden Euro. Die Aktie ist in London und Johannesburg notiert.