UFlex Asepto installiert zwei Heidelberg Boardmaster in Ägypten

Starke Allianz für den Flexodruck

UFlex Asepto hat an seinem neuen Standort in Ägypten zwei Boardmaster-Flexodruckmaschinen von Heidelberg installiert. Die Anlagen sollen Kartonmaterial für aseptische Lebensmittel- und Getränkeverpackungen bedrucken. Die Inbetriebnahme des Werks steht noch bevor.

Das Werk in Ain Sokhna ist nach Sanand in Indien der zweite Produktionsstandort von Asepto, der Flüssigkeitsverpackungssparte der UFlex-Gruppe. Es liegt in der Wirtschaftszone am Suezkanal und soll die Belieferung internationaler Märkte unterstützen. Neben dem Druck sind am Standort unter anderem die Extrusionskaschierung, das Rollenschneiden und die Verpackung der fertigen Rollen vorgesehen.

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Die beiden Maschinen vom Typ Boardmaster XL 1650 sind für eine Bahnbreite von 1.650 Millimetern und Geschwindigkeiten von bis zu 600 Metern pro Minute ausgelegt.

Zum Druckkonzept gehört der Offline-Scanner Intellimatch. Er prüft die montierten Flexodruckplatten und Sleeves vor ihrem Einsatz und liefert Einstellparameter für die Maschinen. So kann der nächste Auftrag vorbereitet werden, während der aktuelle noch gedruckt wird. Heidelberg zufolge ermöglicht das System einen Auftragswechsel ohne Unterbrechung des Druckprozesses.

„Mit der Installation der beiden Boardmaster investieren wir in eine Drucktechnologie, die unsere Produktivität steigert, eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleistet und es uns ermöglicht, Kunden weltweit einen noch größeren Mehrwert zu bieten“, sagt Ashwani K. Sharma, President und CEO von Asepto bei UFlex.