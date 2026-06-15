Mondi bringt recyclingfähige Verpackungslösung für Feuchttücher auf den Markt

Monomaterial-Lösung mit 35 Prozent Rezyklatanteil soll Herstellern die Erfüllung künftiger EU-Vorgaben erleichtern

Mondi hat mit „re/loop FlowWrap“ eine neue Verpackungslösung für Feuchttücher vorgestellt. Die auf Polypropylen (PP) basierende Monomaterialverpackung richtet sich an Hersteller von Haushalts- und Körperpflegeprodukten und soll den Umstieg auf recyclingfähigere Verpackungskonzepte unterstützen.

Die Form-Fill-and-Seal-Lösung (FFS) wurde entwickelt, um nicht recyclingfähige Laminatstrukturen in Anwendungen mit spezifischen Barriereanforderungen zu ersetzen. Zu den möglichen Einsatzbereichen zählen unter anderem Babypflegeprodukte, Kosmetika sowie Haushaltsreinigungstücher. Nach Angaben von Mondi ist die Verpackung gemäß den CEFLEX-D4ACE-Richtlinien für das mechanische Recycling von Polypropylen ausgelegt und enthält 35 Prozent Post-Consumer-Rezyklat (PCR).

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Das Unternehmen berichtet von umfangreichen internen Tests sowie Kundenversuchen, die eine vergleichbare Leistungsfähigkeit gegenüber Verpackungen auf Basis von Primärkunststoffen gezeigt hätten. Demnach bietet die Lösung die für Feuchttücher erforderlichen Eigenschaften hinsichtlich Versiegelung, Produktschutz und Verarbeitbarkeit. Zudem ist re/loop FlowWrap mit bestehenden Verpackungslinien kompatibel, wodurch ein Wechsel ohne größere Anpassungen der Produktionsanlagen möglich sein soll.

Ausgerichtet auf künftige EU-Vorgaben

Mit Blick auf die europäische Verpackungsgesetzgebung gewinnt der Einsatz von Rezyklaten zunehmend an Bedeutung. Die EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) sieht ab 2030 für bestimmte Kunststoffverpackungen einen Mindestanteil von 35 Prozent recyceltem Material aus Post-Consumer-Abfällen vor. Nach Angaben von Mondi erfüllt re/loop FlowWrap diese Anforderung bereits heute und soll Markenhersteller sowie Verarbeiter bei der Umsetzung künftiger regulatorischer Vorgaben unterstützen.

Zusätzliche Tests auf Verpackungsanlagen von IMA Ilapak bestätigten laut Unternehmen eine hohe Prozessstabilität auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten. Die neue Verpackungslösung wurde erstmals auf der Fachmesse INDEX vorgestellt, die im Mai stattfand. Dort demonstrierten Mondi und IMA Ilapak die Verarbeitung des Materials im Live-Betrieb auf Verpackungsmaschinen.

Nach Angaben des Unternehmens ist die Entwicklung Teil einer langfristigen Strategie zur Integration von Post-Consumer-Rezyklaten in Verpackungslösungen. Ziel sei es, Kunden bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele sowie bei der Anpassung an veränderte Marktanforderungen und regulatorische Rahmenbedingungen zu unterstützen.

„Mit dieser Markteinführung zeigen wir, dass Verpackungen für Feuchttücher auf eine Kreislaufwirtschaft umgestellt werden können, ohne dass dabei die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird“, sagt Alessandro D’Agostino, Business Development Manager Home and Personal Care bei Mondi Consumer Flexibles. Durch die Kombination eines recyclinggerechten Materials mit Rezyklatanteil und hoher Verarbeitbarkeit könnten Kunden den Umstieg auf nachhaltigere Verpackungslösungen beschleunigen und gleichzeitig ihre Produktionseffizienz erhalten.