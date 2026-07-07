MCC beruft Carmen Becker zur President Americas

Verpackungen und Etiketten

Multi-Color Corporation (MCC) hat Carmen Becker mit Wirkung zum 6. Juli zur President Americas ernannt. In dieser Funktion übernimmt sie die Verantwortung für das Geschäft des Etikettenherstellers in Nord-, Mittel- und Südamerika.

Becker wechselt von Honeywell, wo sie zuletzt als President des Geschäftsbereichs Sensing Solutions tätig war. Zuvor bekleidete sie Führungspositionen bei Tetra Pak und Amcor. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Leitung internationaler Industrieunternehmen sowie in den Bereichen Unternehmenswachstum, operative Exzellenz und Transformationsprozesse.

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Bei MCC wird Becker die Ergebnisverantwortung (P&L) für die Region Amerika übernehmen. Nach Unternehmensangaben zählen zu ihren Aufgaben die Weiterentwicklung des profitablen Wachstums, die Stärkung der Vertriebsorganisation, der Ausbau der Kundenbeziehungen sowie die Verbesserung operativer Prozesse in Bereichen wie Qualität, Service, Produktivität und Forecasting. Darüber hinaus wird sie Mitglied des Executive Leadership Teams und soll die organisatorische und kulturelle Weiterentwicklung des Unternehmens mitgestalten.

Becker verfügt über einen MBA der University of Notre Dame sowie Abschlüsse in Materialwissenschaften und Metallurgie der Case Western Reserve University und der Carnegie Mellon University. Ihr Dienstsitz wird Atlanta im US-Bundesstaat Georgia sein.