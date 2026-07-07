Verpackungsdruck & Converting
Verpackungsdruck & Converting
Verpackungen und Etiketten

MCC beruft Carmen Becker zur President Americas

von Ansgar Wessendorf,
MCC beruft Carmen Becker zur President Americas
Carmen Becker übernimmt mit Wirkung zum 6. Juli die Position der President Americas bei Multi-Color Corporation (MCC). Sie verantwortet künftig das Geschäft des Unternehmens in der Region Amerika (Quelle: MCC)

Multi-Color Corporation (MCC) hat Carmen Becker mit Wirkung zum 6. Juli zur President Americas ernannt. In dieser Funktion übernimmt sie die Verantwortung für das Geschäft des Etikettenherstellers in Nord-, Mittel- und Südamerika.

Becker wechselt von Honeywell, wo sie zuletzt als President des Geschäftsbereichs Sensing Solutions tätig war. Zuvor bekleidete sie Führungspositionen bei Tetra Pak und Amcor. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Leitung internationaler Industrieunternehmen sowie in den Bereichen Unternehmenswachstum, operative Exzellenz und Transformationsprozesse.

Anzeige

Bei MCC wird Becker die Ergebnisverantwortung (P&L) für die Region Amerika übernehmen. Nach Unternehmensangaben zählen zu ihren Aufgaben die Weiterentwicklung des profitablen Wachstums, die Stärkung der Vertriebsorganisation, der Ausbau der Kundenbeziehungen sowie die Verbesserung operativer Prozesse in Bereichen wie Qualität, Service, Produktivität und Forecasting. Darüber hinaus wird sie Mitglied des Executive Leadership Teams und soll die organisatorische und kulturelle Weiterentwicklung des Unternehmens mitgestalten.

Becker verfügt über einen MBA der University of Notre Dame sowie Abschlüsse in Materialwissenschaften und Metallurgie der Case Western Reserve University und der Carnegie Mellon University. Ihr Dienstsitz wird Atlanta im US-Bundesstaat Georgia sein.

Schlagwörter: ,

Das könnte Sie auch interessieren

Elopak ernennt Håkon Volldal zum neuen CEO

Elopak ernennt Håkon Volldal zum neuen CEO

Weiterlesen

XSYS ernennt Scorpio zum exklusiven Vertriebspartner in Polen

Weiterlesen
Elopak ernennt Bent K. Axelsen zum Interims-CEO

Elopak ernennt Bent K. Axelsen zum Interims-CEO

Weiterlesen
BVDM fordert Erhalt der gedruckten Packungsbeilage

BVDM fordert Erhalt der gedruckten Packungsbeilage

Weiterlesen
Lebensmittelverpackung: Recyclingfasern mit zertifiziertem Recyclingkunststoff

Lebensmittelverpackung: Recyclingfasern mit zertifiziertem Recyclingkunststoff

Weiterlesen
European Printing Summit

European Printing Summit 2026: Hier kommen Druckereimanager und Druckkunden zu Wort

Weiterlesen