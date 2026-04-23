Bischof+Klein ernennt Dr. Alexander Wansel zum COO

Fokus auf globale Operations, Produktion und Prozessoptimierung

Der Verpackungs- und Folienspezialist Bischof+Klein verstärkt seinen Vorstand und stellt die Weichen für die weitere internationale Entwicklung: Zum 1. Mai 2026 übernimmt Dr. Alexander Wansel die Position des Chief Operating Officer (COO). In dieser Funktion verantwortet er künftig die globalen Operations-Bereiche der Unternehmensgruppe und wird insbesondere die Weiterentwicklung der Produktions- und Prozesslandschaft vorantreiben.

Der promovierte Wirtschaftsingenieur verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Verpackungsindustrie. Vor seinem Wechsel zu Bischof+Klein hatte er leitende operative Funktionen bei internationalen Unternehmen wie Huhtamaki Flexibles, der RKW-Gruppe sowie SCHOTT Pharma inne. In diesen Positionen trug er maßgeblich zur Optimierung und Skalierung komplexer internationaler Produktionsnetzwerke bei.

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„Mit Alexander Wansel gewinnen wir eine international erfahrene Führungspersönlichkeit, die unsere Operations konsequent auf das nächste Level heben wird“, sagt Dr. Hanns Martin Kaiser, CEO von Bischof+Klein. „Seine tiefgreifende Expertise in der effizienten und nachhaltigen Herstellung von Konsum-, Industrie- und Reinraumverpackungen ist ein entscheidender Baustein, um unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken und unser globales Wachstum voranzutreiben.“

Mit der Ernennung von Dr. Wansel unterstreicht Bischof+Klein den Anspruch, operative Exzellenz, Innovation und Nachhaltigkeit als zentrale Säulen der Unternehmensstrategie weiter auszubauen.