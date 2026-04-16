Carlo Remmele leitet künftig bei Südpack die Business Unit Food

Dritte Generation übernimmt Verantwortung

Die Südpack Gruppe stellt die Weichen für die Zukunft: Mit Carlo Remmele übernimmt ein Vertreter der dritten Generation der Unternehmerfamilie die Leitung der Business Unit Food. Damit stärkt das Unternehmen seine strategische Ausrichtung im Kerngeschäft und setzt zugleich ein Zeichen für Kontinuität und langfristige Entwicklung. Die Business Unit Food ist die größte Geschäftseinheit innerhalb der Gruppe und gilt als zentraler Pfeiler des Unternehmens.

Carlo Remmele kennt die Lebensmittel- und Verpackungsbranche aus unterschiedlichen Perspektiven. Seine berufliche Laufbahn begann mit einer Ausbildung zum Milchtechnologen bei der Molkerei Zott. Anschließend absolvierte er ein Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Fokus auf Management und strategische Aufgaben. Innerhalb der Südpack Gruppe durchlief er verschiedene Stationen: Nach dem Einstieg als Trainee übernahm er sukzessive Führungsverantwortung in mehreren Unternehmensbereichen.

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Mit der neuen Position übernimmt Remmele eine Schlüsselrolle im Management und verantwortet ab sofort den wichtigsten Geschäftsbereich des Unternehmens. Ziel ist es, die Weiterentwicklung der Business Unit Food voranzutreiben und die internationale Marktposition weiter auszubauen.

„Mit Carlo Remmele bekommt die Business Unit Food eine Führungspersönlichkeit, die sowohl das Unternehmen als auch die Anforderungen unserer Kunden bestens kennt“, erklärt Thorsten Seehars, CEO der Südpack Gruppe. „Ich freue mich, dass er seine Expertise und strategische Perspektive in dieser Funktion einbringen wird.“

Über Südpack

Südpack ist ein Hersteller von Hochleistungsfolien und Verpackungslösungen für die Lebensmittel-, Non-Food- und Medizingüterindustrie sowie von kundenindividuellen Compounds für technische Anwendungen. Das Familienunternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ochsenhausen. Produktionsstandorte in mehreren europäischen Ländern sowie ein globales Vertriebs- und Servicenetz gewährleisten Kundennähe in über 70 Ländern.

Am Stammsitz betreibt das Unternehmen ein Entwicklungs- und Anwendungszentrum zur Erarbeitung kundenspezifischer Lösungen und Durchführung von Anwendungstests. Südpack verfolgt zudem eine nachhaltige Unternehmensstrategie und engagiert sich insbesondere für die Weiterentwicklung einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie.